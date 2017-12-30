Güney Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanlığı yarışı başladı

Mergim Özdamar / İstanbul, 30 Aralık (DHA) – Kıbrıs’ta Yunan ve Türk topluluklarının birleşmesinde önemli rol oynayabilecek cumhurbaşkanlığı çekişmeli seçim yarışı başladı.

Görevdeki Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades de dahil olmak üzere dokuz aday, 28 Ocak\'ta ilk turu yapılacak olan seçim için Cuma günü resmen başvurdu.

Anastasiades, adanın etnik açıdan bölünmüş başkenti olan Lefkoşa\'da adaylık başvurusunu yaptıktan sonra, toplanan kalabalığa, “Tamamen Avrupalı, özellikle de gerçekten özgür ve bağımsız bir ülke” görüşüne sahip olduğunu söyledi.

Seçim sloganı “istikrar ve açıklık” olan Anastasiades, yarışta büyük ölçüde önde görülse de, bu durum ilk turda doğrudan kazanacağını göstermiyor. Eğer Anastasiades ilk turda kazanamazsa, seçim ilk iki aday arasında bir sonraki Pazar günü tekrarlanacak.

Eğer merkez sağ Diko Partisi başkanlığını yürüten Nikolas Papadopoulos, Komünist Parti Akel\'in bağımsız bölge adayı olan Stavros Malas\'ı geride bırakırsa, 4 Şubat’ta gerçekleşecek heyecanlı bir ikinci tur yarışı ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Papadopoulos, eski eski cumhurbaşkanı Tassos Papadopoulos\'un oğlu ve babasının adada yeniden birleşme konusundaki görüşlerini destekliyor. Tassos Papadopulos, 2004\'te Rum kesimini adanın iki yarısını bir araya getirmek için yapılan Birleşmiş Milletler referandumunda hayır oyu kullanmaya çağırmıştı.

Adaylık başvurusu ardından taraftarlarına seslenen Nikolas Papadopoulos, zafer kazanırsa beş yıllık görev süresini “başarısız politikaları sona erdirmek ve onurunu insanlarına geri getirmek” için kullanacağını söyledi.

Anastasiades-Papadopoulos yarışında, Akel\'in kimin tarafında olacağı da önemli.

Kıbrıslı gazi James Ker-Lindsay, “Bu seçimlerdeki en büyük soru, Anastasiades\'in ikinci turda kiminle yüzleşeceğidir. Akel, Anastasiades\'in Disy partisi gibi ılımlı ve çözüm yanlısı olabilir, ancak konu bakanlık makamlarını kazanmaksa, geçmişte Diko ile de aynı tarafta yer almıştır” dedi.

The Guardian\'ın haberine göre, 71 yaşındaki Anastasiades, Akdeniz adasının yeniden birleşmesini bir öncelik haline getirdi ve yeniden seçilmesi halinde barış müzakerelerinin yaz aylarında tekrar başlatılacak.

Batıdaki en uzun süren diplomatik anlaşmazlığın çözümünde \"şimdiye kadarki en iyi şans\" olarak nitelendirilen görüşmeler, geçen Temmuz ayında Kıbrıs Rum kesimi ile Kıbrıslı Türkler arasındaki diplomatik tartışmaların ardından sona ermişti.

Yerel yorumcu Kyriakos Pierides, \"Aslında bir çözüm var; oturup sonuçlandırmak için yalnızca siyasi irade gerekiyor\" dedi.

Aşırı sağcı bir parti olan Elam da 2016 Mayıs\'ında 56 kişilik Kıbrıs Rum parlamentosunda iki kişilik yere sahip olduktan sonra ilk kez cumhurbaşkanlığı seçiminde yer alacak.