T24 LogoT24 Logo
Dünya

Güney Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanlığı yarışı başladı

Mergim Özdamar / İstanbul, 30 Aralık (DHA) – Kıbrıs’ta Yunan ve Türk topluluklarının birleşmesinde önemli rol oynayabilecek cumhurbaşkanlığı çekişmeli seçim yarışı başladı

30 Aralık 2017 16:03

Mergim Özdamar / İstanbul, 30 Aralık (DHA) – Kıbrıs’ta Yunan ve Türk topluluklarının birleşmesinde önemli rol oynayabilecek cumhurbaşkanlığı çekişmeli seçim yarışı başladı.
Görevdeki Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades de dahil olmak üzere dokuz aday, 28 Ocak\'ta ilk turu yapılacak olan seçim için Cuma günü resmen başvurdu.
Anastasiades, adanın etnik açıdan bölünmüş başkenti olan Lefkoşa\'da adaylık başvurusunu yaptıktan sonra, toplanan kalabalığa, “Tamamen Avrupalı, özellikle de gerçekten özgür ve bağımsız bir ülke” görüşüne sahip olduğunu söyledi.
Seçim sloganı “istikrar ve açıklık” olan Anastasiades, yarışta büyük ölçüde önde görülse de, bu durum ilk turda doğrudan kazanacağını göstermiyor. Eğer Anastasiades ilk turda kazanamazsa, seçim ilk iki aday arasında bir sonraki Pazar günü tekrarlanacak.
Eğer merkez sağ Diko Partisi başkanlığını yürüten Nikolas Papadopoulos, Komünist Parti Akel\'in bağımsız bölge adayı olan Stavros Malas\'ı geride bırakırsa, 4 Şubat’ta gerçekleşecek heyecanlı bir ikinci tur yarışı ihtimali de göz ardı edilmiyor.
Papadopoulos, eski eski cumhurbaşkanı Tassos Papadopoulos\'un oğlu ve babasının adada yeniden birleşme konusundaki görüşlerini destekliyor. Tassos Papadopulos, 2004\'te Rum kesimini adanın iki yarısını bir araya getirmek için yapılan Birleşmiş Milletler referandumunda hayır oyu kullanmaya çağırmıştı.
Adaylık başvurusu ardından taraftarlarına seslenen Nikolas Papadopoulos, zafer kazanırsa beş yıllık görev süresini “başarısız politikaları sona erdirmek ve onurunu insanlarına geri getirmek” için kullanacağını söyledi.
Anastasiades-Papadopoulos yarışında, Akel\'in kimin tarafında olacağı da önemli.
Kıbrıslı gazi James Ker-Lindsay, “Bu seçimlerdeki en büyük soru, Anastasiades\'in ikinci turda kiminle yüzleşeceğidir. Akel, Anastasiades\'in Disy partisi gibi ılımlı ve çözüm yanlısı olabilir, ancak konu bakanlık makamlarını kazanmaksa, geçmişte Diko ile de aynı tarafta yer almıştır” dedi.
The Guardian\'ın haberine göre, 71 yaşındaki Anastasiades, Akdeniz adasının yeniden birleşmesini bir öncelik haline getirdi ve yeniden seçilmesi halinde barış müzakerelerinin yaz aylarında tekrar başlatılacak.
Batıdaki en uzun süren diplomatik anlaşmazlığın çözümünde \"şimdiye kadarki en iyi şans\" olarak nitelendirilen görüşmeler, geçen Temmuz ayında Kıbrıs Rum kesimi ile Kıbrıslı Türkler arasındaki diplomatik tartışmaların ardından sona ermişti.
Yerel yorumcu Kyriakos Pierides, \"Aslında bir çözüm var; oturup sonuçlandırmak için yalnızca siyasi irade gerekiyor\" dedi.
Aşırı sağcı bir parti olan Elam da 2016 Mayıs\'ında 56 kişilik Kıbrıs Rum parlamentosunda iki kişilik yere sahip olduktan sonra ilk kez cumhurbaşkanlığı seçiminde yer alacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MergimAralık DHAKıbrısta YunanTürkGörevdeki Cumhurbaşkanı Nicos AnastasiadesOcakCumaAnastasiadesLefkoşaAvrupalıSeçimEğer AnastasiadesPazarEğerDiko PartisiNikolas Papadopoulos Komünist Parti AkelStavros Malas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24