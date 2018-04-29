Güney Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Güney Kıbrıs'ta Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir aday seçimi kazanmak için gerekli çoğunluğa ulaşamadı. İkinci turda Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile Stavros Malas karşı karşıya gelecek.

İlk turda Nikos Anastasiadis oyların yüzde 35,5'ini, Stavros Malas ise yüzde 30,25'ini aldı.

5 yıldır görevde olan Anastasiadis, muhafazakar Demokratik Seferberlik Partisi'nin lideri.

Doktor Stavros Malas'ı ise Komünist Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) destekliyor.

Seçim kampanyasında Malas, Anastasiadis'i, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine yönelik olarak Kuzey Kıbrıs ile yapılan müzakerelerin başarılı olması için fazla çaba sarfetmemekle suçlamıştı.

Birleşmiş Milletler gözetiminde yürütülen görüşmeler geçen yıl da başarısızlıkla suçlanmıştı.

Güney Kıbrıs'ta yaklaşık 551 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.

9 adayın katıldığı seçimin ikinci turu 4 Şubat Pazar günü yapılacak.

Cumhurbaşkanı adayları arasında, 2004'te Annan Planı'nın reddedildiği dönemde görevde olan eski Güney Kıbrıs liderlerinden Tasos Papadopulos'un oğlu Nikolas Papadopulos da vardı.

Seçim kampanyası boyunca Nikos Anastasiadis'i, müzakerelerde Kıbrıslı Türklere çok fazla taviz vermekle suçlayan Papadopulos ilk turda yüzde 25,75 oy alabildi ve elendi.

Nikolas Papadopulos'u merkez partiler DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar desteklemişti.