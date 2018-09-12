Güney Kıbrıs'ta 3 polis ve başsavcının şoförü dahil 6 kişiye 'kadın ticareti'nden tutuklama

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi\'nde (GKRY), Yabancılar Şubesi\'nde görevli 3 polisin, Moldova ve Ukrayna\'dan gelen kadınların ülkeye yasa dışı girmesini sağladığı belirlendi. Operasyonla yakalanan polisler, başsavcı Kostas Kliridis\'in şoförü ve 2 kişi, \'kadın ticareti yapmak\' suçlamasıyla mahkemece tutuklandı.

GKRY\'de, iddiaya göre, bar sahibi, Moldovalı kız arkadaşı aracılığıyla Ukrayna ve Moldova\'da yaşayan kadınlarla bir süredir iletişim kuruyordu. Rum polisi, irtibat sağlanan kadınlara, GKRY\'ye gelmeleri için bilet alındığını tespit etti. Kadınların ülkeye giriş sürecinin, Yabancılar Şubesi\'nde görevli 3 polis tarafından yürütüldüğü saptandı. Polislerden birinin, kadınlar ülkeye geleceği zaman Larnaka Havaalanı\'na göreve gittiği belirlendi. Ukraynalı ve Moldovalı kadınların, kendilerine daha önce gönderilen fotoğraflardan pasaport kontrolü yaptıracakları polisleri bildiği de tespit edildi. Havaalanında uçaktan inen kadınların, pasaport işlemleri için fotoğrafını gördükleri polislerin yanına gittikleri görüldü. Kadınların ülkeye yasa dışı girmesini sağlayan polislerin, barda ücretsiz hizmet gördüğü ve her kadın karşılığında 500 euro rüşvet aldığı öğrenildi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Bu tespitler doğrultusunda operasyon düzenleyen Rum emniyeti, Yabancılar Şubesi\'nde görevli 3 polis ile başsavcı Kostas Kliridis\'in şoförü ve 2 kişiyi yakaladı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 6 kişi, \'kadın ticareti yapmak\' suçlamasıyla tutuklandı.

Rum Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu, çürümüşlüğün yalnız Rum emniyeti içinde olmadığını, kamu hizmetinin bütün birimlerinde görüldüğünü söyledi.

Öte yandan Polis Basın Sözcüsü Andreas Angelidis ise olaya başka polislerin de karışmış olma ihtimaline karşı araştırmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

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