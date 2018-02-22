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Dünya

Güney Kıbrıslı Bakan: Amerikalılar bizi bir süre önce uyarmıştı

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 22 Şubat (DHA) - Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Ada açıklarında doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin olarak, "Amerikalılar, ilişkileri o kadar iyi olmadığı için Türkiye'ye nüfuz kullanamayacakları konusunda bizi bi

22 Şubat 2018 18:40

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 22 Şubat (DHA) - Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Ada açıklarında doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin olarak, \"Amerikalılar, ilişkileri o kadar iyi olmadığı için Türkiye\'ye nüfuz kullanamayacakları konusunda bizi bir süre önce uyarmıştı\" dedi.
Güney Kıbrıs\'ta yayın yapan bir radyonun konuya ilişkin haberinde Kasulidis’in, Amerikalıların Türkiye’ye nüfuz kullanamayacakları uyarısı yaptığını ve \"Çok yakında İngilizler ve diğerleri gelip, enerji planlarından taviz vermesi için Kıbrıs Cumhuriyeti’ne baskı yapmaya çalışacak\" dediğini duyurdu.
Kıbrıs Türk tarafının, enerji planlamasının tarafı olma talebini \"düğünden önce boşanma isteği\" diye niteleyen Kasulidis; \"Böyle bir şey de, enerji planlamalarının dondurulması da kabul edilemez\" dedi.
Kasulidis, Rum Yönetimi’nin üçüncü parseldeki sorunu sınırlandırması ve Kıbrıs müzakerelerinin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesinde ısrar etmesi gerektiği görüşünü de ortaya koydu.
Kasulidis, Rum Yönetimi’nin, Varna’da düzenlenecek Avrupa Birliği-Türkiye Zirvesi’nin iptal edilmesi talebinde bulunacağı bilgileri sorulduğunda, \"Çıkarlar çok büyük ve böyle bir talep çok zor kabul edilir\" dedi.
Yoannis Kasulidis Türkiye’nin şu anda üçüncü parselde olmasının iki sebebi olduğunu, bunları, bölgedeki gelişmeler ve kimsenin Ankara’ya baskı yapamayacak olması, diğerinin de ENI’nin, İtalya hükümetinin gücü sınırlı olduğu için \"zayıf halka olması\" olarak sıraladı.

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