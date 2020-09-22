Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, "Türkiye'ye yaptırım uygulanmadığı için" AB'nin Belarus'a karşı harekete geçmesini önledi!

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi(GKRY), Brüksel'in Doğu Akdeniz'deki durum nedeniyle "Türkiye'ye karşı harekete geçmemesi" gerekçesiyle Avrupa Birliği'nin Belarus'a yaptırım uygulanmasını engelledi.

9 Ağustos'ta yapılan seçimin sonuçlarıyla oynanması ve akabininde başlayan eylemlere çok sert müdahale edilmesi gerekçesiyle yaklaşık bir ay önce yaptırım kararı alan AB, resmi metin üzerinde anlaşamadı.

GKRY, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri gerekesiyle yaptırım uygulanmadığı sürece Belarus'a yönelik kararı imzalamayacağını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Bir ülke ortak karara destek vermediği için oy birliğine ulaşamadığımız bir sır değil" dedi ve 12 Ekim'de dışişleri bakanları arasında gerçekleştirilecek toplantıda fikir birliğine varılmasını umduğunu söyledi.

24-25 Eylül tarihlerinde AB liderleri arasında yapılacak zirvede Türkiye'ye yaptırım kararı alabileceği konuşuluyordu. The Guardian'ın aktardığına göre bazı üye ülkeler Türkiye'yle gerilimin düşürülmesine inandığı için yaptırım ihtimaline sıcak bakmıyor.

Britanya merkezli gazeteye konuşan bir GKRY diplomatı, 18 Haziran'da yaptırım uygulanmasını istedikleri Türk yetkili ve şirketlerin listesini AB'ye sunduklarını ve hâlâ bir cevap alamadıklarını söyledi. Diplomat, bu nedenle Belarus konusunda kendilerinin suçlanmasını adil bulmadıklarını ifade etti.

Diğer AB diplomatları ise GKRY'nin kararına tepki gösterdi. Bir diplomat, GKRY'yi Lukaşenko rejimini savunmakla suçladı.

AB nüfusunun yüzde 0.2'sini oluşturan GKRY, Belarus yaptırımlarını veto etmediğini söylüyor.