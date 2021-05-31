Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Neo-Nazi Altın Şafak'la bağlantılı aşırı sağcı ELAM oylarını ikiye katladı

T24 Dış Haberler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Yunanistan'ın yasaklanan Neo-Nazi partisi Altın Şafak'la bağlantıları olduğu bilinen ELAM oylarını iki katına çıkardı. Aşırı sağın yükselişinde son dönemde yaşanan yozlaşma skandalları etkili oldu.

Ulusal Popüler Cephe (ELAM), oyların yüzde 6.8'ini alarak Sosyal Demokrat Hareketi(Edek) geçti ve 45 yıl sonra ilk defa GKRY'nin en güçlü 4. partisi oldu.

Seçime katılım sadece yüzde 66'da kaldı. Seçimlerde Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in sağcı Demokratik Seferberlik(DSYI) partisi yaklaşık yüzde 28 oy ile sandıktan birinci parti çıktı. Solcu Çalışan Halkın Partisi(AKEL) yüzde 22.3, Demokrat Parti ise yüzde 11.3 oy aldı.

Oylarını arttırması beklenen Yeşil Parti, 2016'da 0.4 olan oy oranını yüzde 6.7'ye çıkardı.

ELAM, GKRY ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birleşmesini hiçbir şekilde kabul etmiyor.

The Guardian, adadaki birçok kişinin Anastasiadis'i Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görevdeyken bir anlaşmaya varılması için yeterince çabalamamak ile suçladığını belirtti. Gazete, mevcut KKTC lideri Ersin Tatar'ın pazar günü yapılan GKRY seçimlerinin sonuçlarını iki devletli çözüm ısrarını güçlendirmek için kullanabileceğini belirtti.

Seçmen davranışlarını inceleyen bir analist olan Christophoros Christophorou, "Bugün yapılan seçimin en büyük kazananı bir Neo-Nazi parti oldu. 56 sandalyelik Meclis'te iki sandalye daha aldı. Adaya yüksek sayıda sığınmacı gelmesi ve sıklıkla ırkçı söylem kullanan hükümet bu yabancı düşmanı ortamın doğmasını sağladı" dedi.

Christophorou ayrıca, "Yozlaşma, çok sayıda seçmenin daha önce görmediğimiz bir şekilde sandıktan uzak durmasına yol açtı" değerlendirmesinde bulundu.