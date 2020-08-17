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Güney Kıbrıs, 'karşı-Navtex' yayınladı

17 Ağustos 2020 00:55

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin uzun süredir Doğu Akdeniz’de faaliyetlerde bulunan Yavuz sondaj gemisi için yeni NAVTEX yayınlamasının ardından "münhasır ekonomik bölge sınırlarının Türkiye tarafından ihlal edildiğini" belirterek, bu konuda bölgedeki gemileri uyarmak amacıyla karşı-NAVTEX yayınladı.

Larnaka merkezli Birleşik Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin açıklamasında, karşı-Navtex ilanının, Türkiye’nin Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinin 6. sektöründe 15 Eylül’e kadar sondaj çalışmalarının yapılacağı yönündeki Navtex yayınlamasına karşılık vermek amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, '‘Yavuz’ sondaj gemisi ve ona eşlik eden gemilerin Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinde ve kıta sahanlığında izinsiz ve yasa dışı eylemlerde bulunduğu' belirtilirken, “Bu eylemler, uluslararası hukukun kaba ihlali, deniz güvenliğini sağlama süreçleri üzerinde olumsuz etkiye sahip ve Kıbrıs Cumhuriyeti yasalarına göre cezai suç” ifadesine yer verildi.

TIKLATIN | Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni sondaj çalışması: Yavuz gemisi için NAVTEX yayınlandı

 

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