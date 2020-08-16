Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni sondaj çalışması: Yavuz gemisi için NAVTEX yayınlandı

Türkiye, uzun süredir Doğu Akdeniz’de faaliyetlerde bulunan Yavuz sondaj gemisi için yeni NAVTEX yayınladı. Söz konusu NAVTEX, Yavuz’un şu an görev yaptığı sahadaki faaliyet süresini 15 Eylül’e kadar uzatıyor.

Doğu Akdeniz'de yeni bir sondaj çalışması için NAVTEX yani, denizdeki seyir ve faaliyet bilgisi yayımlandı.