Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis'ten, KKTC'li yöneticilerin pasaportları iptal edildiği için tepki gösteren Tatar'a: Kendisi 'biz farklı bir ırkız; dilimiz dinimiz farklıdır' demişti

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, GKRY'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da aralarında bulunan 14 Kıbrıslı Türk'ün Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iptal etmesine gösterilen tepkiye Tatar'ın kendi sözleriyle yanıt verdi.
Pasaportları iptal etmelerinin Tatar'ın söylediği gibi "ırkçı ve çağdışı" olmadığını düşündüklerini söyleyen Anastasiadis, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "Tatar'a kendi resmi açıklamalarını hatırlatmak isterim: 'Onlar Yunan ve Hristiyan, biz farklı bir ırkız. Biz Türkçe konuşuruz ve dinimiz İslam’dır. Ana vatanımız Türkiye’dir" yazdı. Tatar'ın bu sözleri bir Financial Times röportajında yer almış, KKTC lider daha sonra "ırk" demediğini iddia etmişti.
Anastasiadis, gerilimi fazla tırmandırmayacağını çünkü kendi hedefinin Kıbrıs sorununun çözülmesi olduğunu söylerken, çözüme ulaşılmasının adadaki herkesin çıkarına olduğunu ifade etti.
Anastasiadis, Kıbrıslı Türklere on binlerce seyahat belgesi verilirken sadece 14 kişinin pasaportunun iptal edildiğini, çünkü "bu insanların yaptıklarının Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, eğemenliğini ve statüsünü baltaladığını" ifade etti.
Tatar'dan tepki
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar, Rum mevkidaşının ardından açıklamalarda bulunarak, "Anastasiadis yıllardan beridir Kıbrıs'ın Elenizmin bir parçası olduğunu söyleyip ırkçılığı kendisi yaparken, açıklamamı çarpıtarak ırkçılık yaptığımı ima etmesini kınıyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasında, "Sayın Anastasiadis 'ırkçı' olduğumu ima etmektedir. Sayın Anastasidis Yunan ayaklanmasının 200'üncü yıldönümü münasebetiyle 28 Mart 2021 tarihinde yaptığı açıklamada Kıbrıs Ada'sının her zaman Elenizmin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamıştır. Bundan önce, 22 Aralık 2012 tarihinde, DİSİ Gençlik Örgütü NEDİSİ'nin 15'inci Kurultayında yaptığı konuşmada ise Kıbrıslı Rumların Elen DNA'sına sahip olduğunu ve tüm zorluklara rağmen yıllardır ayakta durmayı başardığını ileri sürmüştür. Aynı şekilde, 22 Mart 2001 tarihinde Atina'da 'Protoporia' üyesi öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, 'Bizim 1955-59'da bir vizyonumuz vardı. Yunanistan'la ENOSİS yapmak. Bugün ümit edebilmesi ve geleceğe kendinden emin ilerleyebilmesi için Kıbrıs Elenizmi'ne yeni bir vizyon verdik. Avrupa'yla ve aynı zamanda Yunanistan'la ENOSİS yapmak' demişti." ifadelerine yer verdi.