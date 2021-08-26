Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis'ten, KKTC'li yöneticilerin pasaportları iptal edildiği için tepki gösteren Tatar'a: Kendisi 'biz farklı bir ırkız; dilimiz dinimiz farklıdır' demişti

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, GKRY'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da aralarında bulunan 14 Kıbrıslı Türk'ün Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iptal etmesine gösterilen tepkiye Tatar'ın kendi sözleriyle yanıt verdi.

Pasaportları iptal etmelerinin Tatar'ın söylediği gibi "ırkçı ve çağdışı" olmadığını düşündüklerini söyleyen Anastasiadis, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "Tatar'a kendi resmi açıklamalarını hatırlatmak isterim: 'Onlar Yunan ve Hristiyan, biz farklı bir ırkız. Biz Türkçe konuşuruz ve dinimiz İslam’dır. Ana vatanımız Türkiye’dir" yazdı. Tatar'ın bu sözleri bir Financial Times röportajında yer almış, KKTC lider daha sonra "ırk" demediğini iddia etmişti.

Anastasiadis, gerilimi fazla tırmandırmayacağını çünkü kendi hedefinin Kıbrıs sorununun çözülmesi olduğunu söylerken, çözüme ulaşılmasının adadaki herkesin çıkarına olduğunu ifade etti.

Anastasiadis, Kıbrıslı Türklere on binlerce seyahat belgesi verilirken sadece 14 kişinin pasaportunun iptal edildiğini, çünkü "bu insanların yaptıklarının Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, eğemenliğini ve statüsünü baltaladığını" ifade etti.

Tatar'dan tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar, Rum mevkidaşının ardından açıklamalarda bulunarak, "Anastasiadis yıllardan beridir Kıbrıs'ın Elenizmin bir parçası olduğunu söyleyip ırkçılığı kendisi yaparken, açıklamamı çarpıtarak ırkçılık yaptığımı ima etmesini kınıyorum." dedi.