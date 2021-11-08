Kıbrıslı Türk Parlamenter Kızılyürek: Türkiye, Kıbrıs'ta kolonyal bir güç gibi davranıyor

Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin oylarıyla AB üyesi Güney Kıbrıs'ın kontenjanından seçilen ilk Türk AB parlamenteri Niyazi Kızılyürek, Türkiye'nin son yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ''kolonyal bir güç'' gibi davranmaya başladığını ifade etti.

Yenidüzen gazetesi için kaleme aldığı makalede KKTC'den bazı isimlerin Türkiye'ye alınmaması ve Cumhuriyet Bayramı’nda Türk büyükelçiliğine alınmamasına dikkat çeken Kızılyürek, Ankara'nın kendisine muhalif duruş sergileyenlere karşı ayrım yapmaya başladığını ifade etti.

Kızılyürek, şu değerlendirmede bulundu:

ve bütün kolonyalistlerin kolonileştirdikleri toplumlarda yaptıkları gibi, 'İşbirlikçiler' ile 'Başkaldırıcılar' arasında ayırım yapıyor.

Başka türlü söylersek, Türkiye için artık genel bir kategori olarak “Soydaş Kıbrıslı Türkler” yok! “Yandaş Kıbrıslı Türkler” ile “İstenmeyen Kıbrıslı Türkler” var!