Güney Kıbrıs'ın Eurovision şarkısı "El Diablo" tartışmalara neden oldu; tehditler aldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) 65’inci Eurovision yarışmasında ülkeyi temsil edecek olan “El Diablo” (Şeytan) isimli şarkı tartışmalara neden olurken şarkıyla ilgili tehditlerde bulunan ve protesto etmek için Güney Kıbrıs'ın yayıncı kuruluşunu basan bir kişi gözaltına alındı.

AP'nin aktardığı habere göre, Güney Kıbrıs'ın Eurovision yarışmasına katılacak Elena Tsagrinou'nun seçtiği "El Diablo" isimli şarkı "şeytan" anlamına geldiği için bazı Hristiyanların tepkisini çekerken bir adam Güney Kıbrıs'ın kamu yayıncısı kuruluşunun binasını bastı ve tehditlerde bulundu.

Güney Kıbrıs'ta tartışma yaratan "El Diablo" şarkısında sözlerde de "Kalbimi şeytana verdim çünkü o bana 'meleği' olduğumu söylüyor" ifadelerinin yer alması tepki çekti. Güney Kıbrıs Haber Ajansı'nın aktardığına göre, liselerdeki ilahiyatçıları temsil eden kurum, şarkının yarışmadan çekilmesi gerektiğini savundu.

Şarkının açıklanmasından bu yana yayıncı kuruluşun "yakılma" tehditleri aldığı da belirtildi.

Güney Kıbrıs'ın aşırı sağcı ELAM partisi de bir açıklama yayımlayarak "Sözler metafor olsa da inancımıza saldırıyor" dedi.