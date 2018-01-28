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Dünya
Deutsche Welle

Güney Kıbrıs gelecek beş yılı belirliyor

Güney Kıbrıs'ta halk gelecek beş yıl boyunca cumhurbaşkanlığı yapacak ismi belirlemek için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanının en zorlu görevlerinden biri Türk kesimiyle barış görüşmeleri olacak.

28 Ocak 2018 16:08

Güney Kıbrıs'ta halk bugün cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında. Kamuoyu yoklamalarına göre, beş yıldır görevde olan 71 yaşındaki Demokratik Seferberlik Partisi adayı Nikos Anastasiadis seçimin favorisi.

Anastasiadis'in oyların yüzde 35'ini alabileceği tahmin ediliyor. Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nın belirleneceği seçimde, anketlere göre ikinci sıra için çetin bir yarış var.

Komünist Emekçi Halkın İlerici Partisi'nin (AKEL) desteklediği doktor Stavros Malas ile merkez partiler DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar’ın desteklediği hukukçu Nikolas Papadopulos arasında başa baş bir mücadele sürüyor.

Malas ve Güney Kıbrıs eski liderlerinden Tasos Papadopulos'un oğlu Nikolas Papadopulos'un oy oranları yüzde 22 oy düzeyinde.

Güney Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı için yarışan 9 adaydan herhangi birinin mutlak çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise 4 Şubat'ta ikinci tura gidilecek.

Tasos Papadopulos başkanlığı döneminde Rum kesimi ile Türk kesimi arasındaki barış müzakereleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 2004 yılında Türk tarafının kabul ettiği barış anlaşması Rum kesimi tarafından geri çevrilmişti.

2017 yaz aylarında yürütülen müzakereler de Birleşmiş Milletler'in arabuluculuk çabalarına karşın başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Güney Kıbrıs'ın yeni liderinin en zorlu görevlerinden biri yine 1974 yılından bu yana süren barış müzakereleri olacak.

Türkiye saati ile 19:00'a kadar devam edecek oy verme işleminin ardından sonuçların bu akşam açıklanması bekleniyor. Güney Kıbrıs'ta yaklaşık 551 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.

DW/Reuters/Dpa, GA/EC

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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