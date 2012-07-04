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Güney Kıbrıs AB programını açıklıyor

Türkiye ve dünya gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

04 Temmuz 2012 12:38

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar ve yönetim kurulu üyelerini Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık ve belediye yöneticileri ile Ahlatlıbel Tesisleri'nde kahvaltı edecek.

3- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Afrika Turu kapsamında Uganda'nın başkenti Kampala'da çeşitli temaslarda bulunacak.

4- Gençlik Daireleri ve Türk Aileleri Çalıştayı
- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nca Rixos Otel'de düzenlenen çalıştaya katılacak.

5- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Sheraton Otel'de düzenlenen, Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi programının tanıtım toplantısında bulunacak.

6- Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Piyasa Denetimi, Gözetimi ve Ürün Güvenliğini Değerlendirme Kurulu toplantısına katılacak.

7- Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Kıbrıs Rum kesiminin AB Dönem Başkanlığı'nın programını açıklayacak. (Strasbourg)

8- 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerine katılacak A Milli Takım'ın aday kadrosu, TBF merkezinde düzenlenen toplantıyla açıklanacak.

9- Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

10- Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından kamp için Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek.

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