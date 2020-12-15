Güney Kıbrıs 168 bin doz BioNTech-Pfizer aşısı aldı

Güney Kıbrıs Kesimi'nin Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, Ada'ya BioNTech-Pfizer’in geliştirdiği Koronavirüs (Covid-19) aşısından 168 bin doz geleceğini açıkladı. Aşıların ülkeye Noel'den önce gelmesinin beklendiği belirtildi.

Güney Kıbrıs Kesimi (GKRY), Kovid-19 salgınına karşı aşılama politikası çerçevesinde aşı temin projesi başlattı. Bu çerçevede ilk olarak BioNTech-Pfizer aşısının Güney Kıbrıs’a gelmesi bekleniyor. Aşıların depolanacağı buzdolaplarının ise Noel’den önce teslim edilmesi tahmin ediliyor. Rum Yönetimi Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, birkaç hafta içinde ortak aşı temini kapsamında Güney Kıbrıs’ın diğer tüm Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleriyle aynı anda ilk dozları alacağını bildirdi.

"Sabah 8.00'den akşam 19.00'a kadar aşılama yapılacak"

Aşılama programı ile ilgili bilgi veren Sağlık Hizmetleri Müdür Yardımcısı Olga Kalakouta tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Aşılama merkezleri sabah 8 ile akşam 6 arasında ve olağanüstü durumlarda akşam 7'ye kadar faaliyet gösterecek, aşılar ise sadece çevrimiçi bir portal üzerinden randevu alınarak yapılacak. Portal ayrıca insanlara ikinci dozu hatırlatacak. Kronik hastalığı olan kişilere, huzurevi ve bakım evlerinin personeli ile sakinlerinden başlayarak hassas gruplardaki kişilere ve sağlık çalışanlarına öncelik verilecek.”

DHA