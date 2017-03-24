Güney Işıkları'na ilk charter uçuş

Güney yarımkürede ilk kez gerçekleştirilen Güney Işıkları charter uçuşuna katılanlar, gördükleri manzaradan oldukça etkilendi. 130 yolculu uçuşun katılımcıları, sekiz saatlik uçuş boyunca Güney Işıkları'nı kovaladı.

Güney Işıkları’nı görmek isteyen yolcular için gerçekleştirilen ilk ticari uçuş başarıyla gerçekleştirildi.

​Perşembe gecesi Yeni Zelanda’nın Dunedin Havalimanı’ndan kalkan 130 yolculu uçak, sekiz saatlik uçuşun ardından aynı havaalanına sabah saatlerinde geri döndü.

​Bilet fiyatlarının ekonomi sınıfı için 2800, birinci sınıf içinse 5600 dolar olduğu yolculuk esnasında, Boeing 767 tipi uçak güney kutbundan birçok kez geçerken, yolcular muhteşem manzarayı çıplak gözle izleme fırsatı buldu.

Yolculuğun organizatörü Otago Müze Direktörü Dr. Ian Griffin, BBC'ye verdiği demeçte, yolculuğun herkese heyecan verici bir görüntü sunduğunu söyledi.

​Güney yarımküre için bunun bir ilk olduğunu belirten Griffin, aroraların belirli noktalarda görünmediği için uçusun düz bir seyir izlemediğini, Güney Kutup Denizi boyunca oldukça eğlenceli bir kovalamaca oynadıklarını söyledi.

​Yeni Zelanda televizyonu TVNZ’ye de konuşan Griffin, “66. güney eylemine kadar gittik, Güney Işıkları’nın harikulade görüntülerini izledik, güzel fotoğraflar çektik ve kahvaltı vakti eve geri döndük” dedi.

​Tanık oldukları manzarayı sosyal medya hesaplarından paylaşan yolculardan Frith Walker, Facebook hesabında "Hayatımda bir daha böyle bir deneyimi hayal edemem" diye yazarken, Taichi Nakamura ise "Dev ışıkları çok yakından görmek inanılmazdı" dedi.

Roz Charlton da, “Hayatlarımız bu muhteşem deneyimle sonsuza kadar değişti. Bu olağanüstü olayın bir parçası olmaktan dolayı ebediyen minnettarız” ifadelerini kullandı.