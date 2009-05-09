'Güney Ekspresi' otomobile çarptı: 1 yaralı

Eskişehir'de 'Güney Ekspresi'nin çarpması sonucu otomobil hurdaya dönerken araçtan fırlayan sürücü ağır yaralandı.



Kaza, merkeze bağlı Karagözler Köyü yakınlarında saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan Eskişehir'e gelen makinist Halil Ceylan yönetimindeki 11 bin 542 sefer sayılı `Güney Ekspresi' hemzemin geçitin olmadığı yerde demiryolu hattından karşıdan karşıya geçmek isteyen Faik Artun Ayanoğlu'nun kallandığı 34 ZN 0742 plakalı otomobile çarptı.



Trenin yaklaşık 20 metre sürükleyip hurdaya çevirdiği otomobilde 46 yaşındaki sürücü Faik Artun Ayanoğlu çarpma anında araç kapısından fırladı. Rayların kenarına düşen Ayanoğlu'na ilk müdahaleyi çağrılan 112 sağlık ekibi yaptı. Faik Artun Ayanoğlu daha sonra sedyeye konulup tren yolcuları ve polisler tarafından ambulansa kadar taşındı. Ayanoğlu, kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle `Güney Ekspresi', yolcularıyla birlikte yaklaşık 1 saat bekletildi. Soruşturmanın sürdürülüyor.