T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Güney Doğu Asya'da hızla yayılıyor: 'Süper sıtma' alarmı

Bilim insanları Güney Doğu Asya'da hızla artan "süper sıtma" vakalarının küresel bir tehdide dönüştüğü uyarısında bulundu. Geleneksel ilaçlar, sıtma parazitinin tehlikeli bir türü olan "süper sıtma" mikrobunu öldüremiyor.

29 Nisan 2018 20:30

Bilim insanları , Güney Doğu'da hızla artan "süper sıtma" vakalarının küresel bir tehdide dönüştüğü uyarısında bulundu.

Geleneksel ilaçlar, sıtma parazitinin tehlikeli bir türü olan "süper sıtma" mikrobunu öldüremiyor.

Daha önce Kamboçya'da görülen hastalığın Tayland, Laos ve Vietnam'da da ortaya çıktığı belirtiliyor.

Oxford Tropikal Tıbbi Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Arjen Dondorp BBC'ye "Çok ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. Bu endişe verici, çünkü hastalık bölgede o kadar hızlı yayılıyor ki, sonunda Afrika'ya da sıçramasından endişe ediyoruz" dedi.

Uzmanlar tıp dergisi Lancet Enfeksiyon Hastalıkları'nda yayımladıkları makalelerinde, mikrobun artemisinin tedavisine direnç gösterdiği belirtti.

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 212 milyon kişi sıtmaya yakalanıyor. Hastalık, sivrisineklerin taşıdığı bir parazitle bulaşıyor. Sıtma çocuk ölümlerine neden olan başlıca hastalıklardan biri.

Sıtma tedavisinde ilk olarak artemisinin ve piperaquine kokteyli kullanılıyor.

Ancak artemisininin daha az etkili olmaya başlamasıyla parazitin piperaquine'e de direnç göstermeye başladığı ifade ediliyor.

Prof. Dondorp, Vietnam'da vakaların üçte birinin tedaviye yanıt vermediğini, Kamboçya'da ise bu oranın yüzde 60'a yaklaştığını söyledi.

Uzmanlar, mikrobun ilaçlara direnç göstermesinin dünya genelinde sıtma vakalarının yüzde 92'sinin görüldüğü Afrika'da felakete yol açabileceğini vurguluyor.

İngiltere'deki Wellcome Trust tıbbi araştırmalar merkezinden Michael Chew, "Bilinen en etkili ilaçlara direnç gösteren süper sıtma mikrobunun yayılması küresel çapta kamu sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturabilir" dedi.

Chew, "Dünya genelinde, sıtma dahil ilaca dirençli hastalıklardan yaklaşık 700 bin kişi hayatını kaybediyor. Çözüm bulunmazsa, 2050'ye kadar bu sayı milyonlara çıkabilir" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BilimGüney Doğu AsyaGelenekselGüney DoğuKamboçyaTayland LaosVietnamOxford Tropikal Tıbbi Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof Arjen Dondorp BBCBuAfrikaLancet Enfeksiyon HastalıklarıHastalıkSıtmaDondorp Vietnam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24