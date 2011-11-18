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Güney Avustralya’dan Nedim ve Ahmet için

Uluslararası Yazarlar Örgütü üyesi, SA Writers, 15 Kasım Dünya Hapisteki Yazarlar Günü’nü Türkiye’den Diyarbakır İHD Başkanı Muharrem Erbey, gazeteciler Şık v

18 Kasım 2011 02:00

T24 - Güney Avustralya Yazarlar Örgütü ve aynı zamanda PEN (Uluslararası Yazarlar Örgütü) üyesi, SA Writers, 15 Kasım Dünya Hapisteki Yazarlar Günü’nü Türkiye’den Diyarbakır İHD Başkanı Muharrem Erbey, gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener’e adadı.


Gecede konuşan SA Writers’ örgütünden ve kendisi de yazar olan Jude Aquilina, Türkiye’de gazetecilere, barış savunucularına, akademisyenlere yazarlara dönük kovuşturmaların konuşma özgürlüğünü hedef aldığını, bu durumdan kaygı duyduklarını söyledi.


Güney Avustralya yazarlar örgütü daha öncede Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e yönelik hazırlanan dilekçede Ahmet Şık ve Nedim Şener’in serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.
Uluslararası Yazarlar Örgütü; PEN de bu yıl Türkiye’nin yanı sıra Etiyopya, Meksika, Tibet ve Bahreyn’deki yönetimler tarafından tutuklanan yazar, insan hakları savunucusu 5 kişinin adını öne çıkardı. Ahmet Şık ve Nedim Şener de bunlardan ikisi.


Örgüt ayrıca Dünya Hapisteki Yazarlar Günü’nde son bir yılda öldürülen 33 yazar ve gazeteciyi de andı.


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