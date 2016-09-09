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Dünya
Deutsche Welle

Güney Avrupa Zirvesi başladı

AB'nin güneyindeki yedi ülkenin liderledi Atina'da yapılan Güney Avrupa Zirvesi'nde biraraya geldi. Yunanistan Başbakanı Tsipras, yeni bir cephe oluşturma niyetinde olmadıklarını söyledi.

09 Eylül 2016 21:37


Avrupa Birliği'nin güneyindeki yedi ülkenin liderleri Atina'daki zirvede bir araya geldi. Yunan devlet televizyonu ERT, Güney Avrupa Zirvesi'ne Fransa, Yunanistan, İtalya, Kıbrıs, Malta, İspanya ve Portekiz'in liderlerinin katıldığını ve Avrupa'nın geleceği gibi ortak sorunların görüşüldüğünü belirtti.

Zirvenin en önemli konu başlıkları mülteci krizi, mali kriz ve güvenlik oluşturuyor. Atina hükümeti zirvenin AB'nin kuzey ülkelerine karşı oluşturulan bir cephe şeklinde anlaşılmaması gerektiğini vurguladı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras "Tam tersine krizden en fazla etkilenen, Avrupa'nın kıyısında kalmış güney ülkelerinin yararına ortak bir yaklaşım belirlenmesini desteklemek istiyoruz" dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras Le Monde gazetesine verdiği demeçte, Avrupa'da tasarruf politikasının gevşetilmesini talep etti. Tsipras, "İstihdam önceliğimiz olmazsa, Avrupa, AB'nin reddedildiği referandumlar ve AB içindeki Birlik karşıtı hükümetler nedeniyle çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalır" dedi.

Yunanistan Başbakanı, AB içinde günümüzde kuzey ülkelerinde bütçe fazlası dikkat çekerken, güney ülkelerinin ise bütçe açığından muzdarip olduğunu belirtti.

AP muhafazakârlarından eleştiri

Avrupa Parlamentosu'nda en büyük grup olan muhafazakâr EVP'nin Başkanı Manfred Weber Yunanistan'da yapılan AB-Güney Zirvesi'ni sert bir dille eleştirdi. Weber, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın birliğe ihtiyacı var, yeni ayrışma girişimlerine değil. Atina'nın sürekli yeni taleplerde bulunması, hiç kimsenin ilerlemesini sağlamıyor" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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