Güney Afrika'yı öfkelendiren yelek

Güney Afrika yetkilileri, merkezi Londra'da olan Protektorvest adlı bir şirketi, Dünya Kupası için ülkeye gelecek futbolseverlere koruyucu yelek satmaya çalıştığı için eleştirdi.





Polis yetkilileri, şirketin futbolseverler arasında gereksiz şekilde korkuya yol açtığını söylüyor.





Güney Afrika Futbol Federasyonu Başkanı Kirsten Nematandani de bir açıklama yaparak, futbolseverlere, ülkede güvende oldukları yolunda teminat verdi.





Protektorvest yetkilileri ise üzerine ülkelerinin bayraklarının ya da bazı mesajların veya tezahüratların da eklenebildiği yeleklere talebin çok fazla olduğunu belirtiyor.





Futbolseveleri, bıçaklanmaları halinde koruyacağı belirtilen yelekler, internet üzerinden satılıyor.





Yeleklerin, satış fiyatı 70 dolar.





Protektorvest'ın yeleklerle ilgili sloganı ise "2010 Dünya Kupası için 1 Numaralı kişisel koruma ".



Şirket, Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki Tambo Havaalanı yakınlarında Dünya Kupası süresince ofisler açmayı planlıyor.







Angola'daki saldırı kaygıları artırdı





Dünya Kupası, bu yıl ilk kez Afrika kıtasında yapılacak.





Güney Afrika'daki turnuvanın açılış maçı 11 Haziran, finali ise 11 Temmuz'da oynanacak.





Halen Angola'da süren Afrika Uluslar Kupası öncesi, Cabinda kentinde Togo takımına düzenlenen saldırı, Dünya Kupası'nın güvenliğiyle ilgili kaygıları da artırmıştı.





Güney Afrika, dünyada suç oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri.





Ancak ülke yetkilileri, turnuva sırasında güvenlik önlemlerinin artırılacağını söylüyor.





Johannesburg'daki BBC muhabiri Pumza Fihlani ise Güney Afrika'da güvenlik yetkililerinin ülkeyi ziyaret eden yabancıları dikkat çekmemeleri yolunda uyardıklarını, Protektorvest'ın yeleklerini giyenlerin dikkat çekebileceklerini belirtiyor.







