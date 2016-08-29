Güney Afrikalı siyah kız öğrencilerin saç başkaldırısı

Güney Afrika'da, siyah kız öğrencilere saçlarını düzleştirmeleri ve afro stili saçla gelmemelerini söyleyen lise düzeyinde bir kız okulu ırkçılık eleştirilerine hedef oldu ve hararetli bir tartışma yarattı.

Pretoria Kız Okulu öğrencileri okul idaresinin kendilerini saçlarını kimyasal madde kullanarak düzleştirmeye zorladığını ve "dağınık" durduğu gerekçesiyle afro stili saçla gelmekten caydırmaya çalıştığını söylediler.

Hafta sonu boyunca okulun bu tutumunu protesto eden kız öğrenciler afro saç stilleri ile okul önünde protesto gösterileri yaparak uzun zamandır uygulanan bu kuralı eleştirdiler.

Okuldaki siyah öğrenciler sosyal medya mesajlarında ayrıca, okulda birbirleriyle kendi etnik ana dillerini konuşmalarına izin verilmediğini de söylediler.

Cuma günü internetten başlatılan "Pretoria Kız Okulu'nda Irkçılığa Son" başlıklı bir dilekçe ise hemen 10 bin imzaya ulaştı ve imza sayısı yükseliyor.

Dilekçede yetkililer okulu kuralların "siyah ve Müslüman kızlara ayrımcılık yapmamasını sağlamaya" çağrılıyor.

Konu medyanın da gündeminde öne çıktı. Gazeteler, televizyonlar, radyolarda tartışılmaya başlandı.

Bir kız öğrenci Pretoria Power FM radyosunda, "Saçımız yüzünden ayrımcılığa uğruyoruz. Saçımızı düzleştirmemizi istiyorlar" dedi.

Tartışma hemen politikacıları da içine çekti.

Güney Afrika sanat ve kültür bakanı Nathi Mthethwa, öğrencileri destekleyen twitler attı.

Bakan "Öncelikle Pretoria Kız Okulu öğrencilerinin saçlarını doğal haliyle bırakma hakkını destekliyorum. İkinci olarak, öğrencilerin okulda kendi Afrika ana dillerini konuşmalarının yasaklanması kabul edilemez" diye yazdı.

Ekonomik Özgürlük Savaşçıları partisi EFF okulu "estetik ve kültürel alanlarda siyahlığı bastırmak" ile suçladı.

Ana muhalefet Demokratik İttifak Partisi lideri Mmusi Maimane Twitter mesajında "Benim kızımın saçı afro. Pretoria kız okuluna gidemez mi?" diye sordu.

Tepkiler üzerine bugün Gauteng eyaleti eğitim bakanı Panyaza Lesufi, adı geçen devlet okulunu ziyaret ederek hem üst düzey yöneticilerle hem öğrencilerle görüştü.

Lesufi gazetecilere, "Tamamen kontrolden çıkmadan duruma hakim olmak istiyorum" dedi.

"Pretoria Kız Okulu'nda Irkçılığa Son" anlamına gelen #StopRacismAtPretoriaGirlsHigh etiketi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Twitter kullanıcıları protestocu kız öğrencilerin video ve fotoğraflarını da paylaştılar.

Bir kullanıcı twitter hesabından "Bu kızlar bize hayat veriyor. Amandla!" diye yazdı.

Güney Afrika dillerinden Zulu'ca bir kelime olan Amandla "İktidar" anlamına geliyor. Irk ayrımcılığı günlerinde Afrika Ulusal Kongresi mücadelesinin sloganlarından biriydi. Yürüyüş ve mitinglerde biri "Amandla" diye haykırdığında topluluk "Awethu" yani "Halka" diye yanıtlardı.

Başkent Pretoria'nın prestijli kız okuluna eskiden sadece kız öğrenciler giderdi, 1994'de ırk ayrımcılığının son bulmasından bu yana siyah çocuklar da burada okuyabiliyor.

Güney Afrika beyaz azınlığın yönetimine dayanan ırk ayrımcılığı rejimine son verdikten 22 yıl sonra hala ırkçılık sorunlarıyla uğraşıyor.