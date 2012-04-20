Güney Afrikalı lider 6'ncı evliliğini yaparak 4 eşli olacak

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma uzatmalı nişanlısı Gloria Bongi Ngema ile haftasonu köyü Zululand’de altıncı evliliğini yapacak.

Hürriyet'in haberine göre, geçen hafta 70 yaşına basan Zuma böylece mevcut üç eşine Ngema’nın da katılmasıyla dört eşli bir yaşam sürecek. Zuma’nın eşlerinden biri intihar etmiş, diğerinden de boşanmıştı.

Ngema Eylül 2010’da, Çin’e yaptığı resmi ziyarette Zuma’ya eşlik etmiş ve hamile olduğunu gizlememişti. 22 çocuğu bulunan Zuma’nın altıncı evliliğinin modern Afrika’da kabile geleneklerini bir kez daha tartışmaya açması bekleniyor.

Bir zamanlar Nelson Mandela ile özgürlük savaşı veren Zuma’nın dört yıl içinde bu üçüncü düğünü olacak. 2009’da ülkenin ilk çok eşli devlet başkanı olan Zuma bunu apartheid (ırkçı rejim) sonrası liberal yasalara borçlu.