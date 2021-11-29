Güney Afrikalı enfeksiyon uzmanı: Covid-19 aşıları büyük ihtimalle Omicron varyantında ağır hastalığı da engelleyecektir

Güney Afrika'nın önde gelen enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından Profesör Salim Abdool Karim, varolan Covid-19 aşılarının yeni varyant Omicron'a karşı ağır hastalığı engelleme konusunda yüksek bir ihtimalle etkili olduğunu söyledi.

Basın toplantısında konuşan Prof. Abdool Karim, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantının daha ağır klinik semptomlara neden olduğunu söylemek için erken olduğunu belirtti.

Omicron varyantı dünyada endişelere neden oluyor. Pek çok ülke varyant endişesiyle kapılarını turistlere kapatırken Dünya Sağlık Örgütü, yeni varyantın küresel yayılım riskinin "çok yüksek "olduğunu ifade etti. Öte yandan yeni varyantın hastalığın seyrini ne kadar etkilediği, aşıların koruma oranına karşı dirençli olup olmadığı henüz tespit edilmedi.