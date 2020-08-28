Güney Afrikalı çevreci, arazisinde tuttuğu aslanlar tarafından öldürüldü

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Güney Afrikalı çevreci West Mathewson, beslediği beyaz aslanlardan biri tarafından öldürüldü.

Mathewson'ın ailesinin yaptığı açıklamaya göre 69 yaşındaki adam sıklıkla yaptığı gibi aslanları yürüyüşe çıkardığında hayvanlardan birinin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay, Limpopo'da bulunana aileye ait safari kulübesinin arazisinde meydana geldi.

Avukatlarına göre Mathewson'ın eşi Gill olay sırasında arabayla Mathewson ve aslanları takip ediyordu. Aslan eşine saldırınca Gill müdahale etmeye çalıştı ancak Mathewson'ı kurtaramadı.

Mathewson'ın gelini Tehri Ferguson, The Telegraph'a yaptığı açıklamada aslanların 69 yaşındaki adamı neden öldürdüğünü bilmediklerini ifade etti. Ferguson, aslanların cesedi yemediğini, bu sebeple aslanların oyun yapmaya çalışırken Mathewson'ın öldürmüş olabileceğini dile getirdi.

Mathewson, yavruyken avlanmaktan kurtardığı aslanları yıllardır besliyordu. 2017 yılında beyaz aslanların tutuldukları yerden kaçıp yakınlardaki bir kulübeye saldırarak bir kişiyi öldürdüğü iddia edilmişti.

Aslanlar, gelecekleri hakkında bir karar verilene kadar başka bir yere götürülecek. Mathewson'ın ailesi aslanların doğal ortamlarına salınmasını istiyor.