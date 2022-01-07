Güney Afrikalı bilim insanı anlattı: Uzun Covid'in gizemi ne olabilir?

Güney Afrikalı bir bilim insanı, meslektaşlarıyla birlikte uzun Covid’in gizemini çözmüş olabileceklerini söyledi. Resia Pretarious, kanda belirgin bir mikro pıhtının Covid-19 ve uzun Covid’i tetikleyebildiğini söyledi.

Th Hill’de yer alan habere göre, Güney Afrika’daki Stellenbosch Üniversitesi Bilim Departmanı Başkanı Resia Pretorious, yazdığı açık makalede mikro pıhtı oluşumuyla uzun Covid arasında bir bağlantı tespit ettiklerini açıkladı.

Pretorius’un ekibi yaz boyunca yaptıkları incelemelerde uzun Covid-19 hastalarında kanda yüksek seviyede enflamatuar moleküller görüldüğünü aktardı.

Mikro pıhtılar nedeniyle vücudun dokularındaki hücrelerin yeterli oksijen alamadığı belirtildi.

Michigan Üniversitesi’nin kasımda yaptığı bir çalışmada dünya genelinde 100 milyona kadar insanın uzun Covid yaşıyor olabileceği belirtilmişti.

Uzun Covid teşhisi konulan kişilerde Covid-19 enfeksiyonunun etkileri dört haftadan uzun sürebiliyor. Semptomlar yorgunluk, beyin karışıklığı, kas ağrısı, nefes darlığı, uyku zorluğu, depresyon, anksiyete olabiliyor.