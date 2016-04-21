Güney Afrika'daki ilk Starbucks açıldı

Ünlü kahve zinciri Starbuck, Güney Afrika'daki ilk şubesini Johannesburg'da açtı.

Rosebank alışveriş merkezinde açılan Starbucks'tan kahve almak isteyen Güney Afrikalılar gece yarısından itibaren şubenin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Reuters'ın haberine göre menüde, aromalı kahve çeşitlerinin yanı sıra yerel kırmızı çalı çayı da bulunuyor.

Starbucks ülkedeki şube sayısını iki yıl içinde 15'e çıkarmayı hedefliyor.

Güney Afrika'nın Taste Holdings adlı şirketin ruhsatını aldığı Starbucks, ülkede son dönemde açılan Amerikan markalarının sonuncusu oldu.

Geçen yıl ilk şubesini açan ABD'in ünlü tatlı çörek (doughnut) markası Krispy Kreme'in önünde de uzun kuyruklar oluşmuştu.

Güney Afrika'da Burger King ruhsatına sahip olan Grand Parade Investments adlı şirket, Haziran ayı sonuna kadar tatlı çörek markası Dunkin' Donuts'ın da ülkeye açılacağını duyurdu.