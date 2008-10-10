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Sağlık

Güney Afrika’daki gizemli hastalık araştırılıyor

BM Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 3 kişinin ölümüne neden olan gizemli hastalığın araştırıldığını bild

10 Ekim 2008 03:00

BM Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 3 kişinin ölümüne neden olan gizemli hastalığın araştırıldığını bildirdi.

DSÖ'nin Cenevre kentindeki merkezinden açıklama yapan sözcü Gregory Hartl, hastalığın hemorojik ateşin bir türüne benzediğini, ancak yapılan testlerin, hastalığın hemorojik (kanamalı) ateşin türleri olan Marburg, Rift Valley, Lassa ve Ebola'ya benzemediğini ortaya çıkardığını söyledi.

Hartl, gizemli hastalıktan ilk ölümün 13 Eylülde olduğunu, Zambiya'da hastalanan bir tur kılavuzunun Johannesburg'da hayatını kaybettiğini, 30 Eylülde bir sağlık görevlisi ve 4 Ekim’de onu tedavi eden bir hemşirenin hastalığa yakalanarak öldüğünü ifade etti.

Hartl, hastalık nedeniyle şimdiye kadar 121 kişinin gözetim altına alındığını, test sonuçlarının pazar gününe kadar alınmasını beklediklerini kaydetti.

(AA)

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