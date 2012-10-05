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Yaşam

Güney Afrika'da 'vampir dinozorlar' bulundu

Güney Afrika'da bulunan, 'vampir dinozor' olarak adlandırılan türe ait fosiller bilim dünyasında heyecan yarattı

05 Ekim 2012 15:44

Güney Afrika'da bulunan yarı kirpi yarı kuş özellikler taşıyan, "vampir dinozor" türüne ait fosiller bilim dünyasında şaşkınlık yarattı.

Bundan 100 milyon yıl önce yaşadıkları tespit edilen bu yeni türün kedi büyüklüğünde olduğu saptandı. Avını dilimlemek için kullandığı tahmin edilen ve bıçaklama görevi gören hayli uzun köpek dişleri nedeniyle 'Vampir Dinozor' olarak da bahsedilen türün aynı zamanda papağanımsı bir gagası bulunuyor. Ancak sanıldığının aksine türün etobur değil otobur olduğu belirtiliyor.

Konu ile ilgili yapılan Chicago Üniversitesi'nden Prof. Paul Sereno'ya ait araştırmanın sonuçları Zookeys adlı bilim dergisinde yayımlandı. Prof. Sereno, bu türün otobur olduğu halde bu kadar keskin köpek dişlere sahip nadir türlerden biri olduğunu söyledi.

Keşfedilen bu yeni dinozor türüne bilim insanları "Pegomastax Africanus" (Kalın çeneli Afrikalı) adını verdiler. Bu dinozorların, Heterodontosaurs olarak bilinen türün bir alt türü olduğu tahmin ediliyor. (Deutsche Welle Türkçe)

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