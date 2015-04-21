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Dünya
Deutsche Welle

Güney Afrika'da sokaklara asker takviyesi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Afrikalı göçmenleri hedef alan şiddet olaylarının ardından sokaklarda güvenliğin artırılması için askeri birlikler görevlendirildi.

21 Nisan 2015 23:24


Güney Afrika Cumhuriyeti Savunma Bakanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula Johannesburg'un Alexandra semtine ve Kwazulu Natal eyaltine de "caydırma amaçlı olarak" askeri birliklerin gönderildiğini kaydetti. Yabancılara yönelik şiddet olayları Nisan ayının başında Kwazulu Natal eyaletinde bulunan Durban kentinde başlamıştı.

"Polisin işini devralmak için burada değiliz" diyen Mapisa-Nqakula, askeri birliklerin sadece çıkacak olası olayları engellemeye yardımcı olmayı hedeflediğini kaydetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yabancıları hedef alan şiddet olaylarında Nisan ayı başından bu yana en az 7 kişi hayatını kaybetti. Binlerce yabancının ise ülkeden kaçtığı belirtiliyor. Sadece dün gece 400 Malavilinin Güney Afrika Cumhuriyeti'ni terk edip ülkesine geri döndüğü bildiriliyor. Durban'dan kaçanlardan biri olan Agnes Salanje, "Yabancıları adeta köpek gibi avladılar" şeklinde konuşuyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Jacob Zuma, yabancılara yönelik saldırıları dün yaptığı açıklamada yeniden ağır şekilde kınamıştı. Zuma, toplum içinde şiddet ve nefreti ortadan kaldırma çağrısı yapmıştı.

Birçok Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşı Zimbabve, Malavi ve Mozambik'ten gelen yabancıları ülkede işsizliğin yüzde 25'lere varmasının sorumlusu olarak görüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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