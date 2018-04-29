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BBC Türkçe

Güney Afrika'da dört aslan bir ulusal parktan kaçtı

Güney Afrika vahşi yaşam koruyucuları, ulusal bir parktan kaçan dört erkek aslanı arıyor.

29 Nisan 2018 20:30

Güney Afrika vahşi yaşam koruyucuları, ulusal bir parktan kaçan dört erkek aslanı arıyor.

Güney Afrika Ulusal Parklar kurumu, aslanların Kruger Ulusal Parkı'ndan Pazar gecesi kaçtıklarını ve en son Matsulu köyünde görüldüklerini duyurdu.

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan köyde yaşayanlar "çok dikkatli olmaları" konusunda uyarıldı.

Tellerle çevrili parktan aslanların nasıl kaçtığı netlik kazanmadı.

Afrika kıtasındaki en büyük ulusal parklardan biri olan Kruger Ulusal Parkı, 19 bin 485 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor.

Aynı parktan Mayıs ayında beş aslan daha kaçmıştı. Aslanların dördü yakalanırken, biri hâlâ aranıyor.

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