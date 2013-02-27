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Yaşam

Güney Afrika'da da eşek eti skandalı!

Alınan 139 örnekten 99'unda, etikette belirtilmeyen eşek, manda ve keçi eti gibi ürünlerin bulunduğu saptandı

27 Şubat 2013 10:24

Güney Afrika'da Stellenbosch Üniversitesi uzmanlarının araştırmaları sonucunda dana eti diye satılan bazı ürünlerin eşek etinden üretildiği ortaya çıktı. Ülkedeki et ürünlerinden seçilen 139 örnekten 99'unda, etikette belirtilmeyen eşek, manda ve keçi eti gibi ürünlerin bulunduğu saptandı.

Araştırmada, ürünlerin yüzde 28'inde etikette belirtilmemesine rağmen soya ve glüten bulunduğu belirtilirken, etikette belirtilmediği halde ürünlerin yüzde 37'sinde domuz ve yüzde 23'ünde tavuk bulunduğu da tespit edildi.

Etiketle ürünün içeriği arasında uyuşmazlık bulunan ürünlerin çoğunun sosisler, köfteler ve etli sandviçler olduğu belirtiliyor. Stellenbosch Üniversitesi'nden akademisyen Louwrens Hoffman, "Çalışmalarımız, Güney Afrika'da ürünlerin yanlış etiketlenmesinin yaygın olduğunu ortaya koydu" dedi.

Güney Afrika'da azınlıkta olan Müslümanlar ve Yahudiler dini inançları nedeniyle domuz eti yemedikleri için, yanlış etiketleme, dini sorunlar da yaratıyor.

(BBCTürkçe)

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