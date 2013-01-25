Güney Afrika'da bir çiftlikten kaçan 7 bin timsah panik yarattı

Güney Afrika-Botsvana sınırını binlerce timsah bastı.

Beeld gazetesinin haberine göre, Güney Afrika-Botsvana sınırında yükselen suyun neden olduğu basıncı hafifletmek için bu hafta bir barajın kapaklarının açılmasıyla timsah çiftliğinde tutulan 7 bin kadar timsah firar etti.

Haberde, timsahlardan 2 bininin yakalandığı belirtildi.

Olay yerinde çekilen bir videoda da halkın küçük timsahları yakaladıkları ve Güney Afrika'nın kuzeyindeki Rakwena Timsah Çiftliği'ne geri götürdükleri görüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapmayan Rakwena Timsah Çiftliği'nde 15 bin timsahın yaşadığı belirtiliyor.