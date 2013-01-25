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Yaşam

Güney Afrika'da bir çiftlikten kaçan 7 bin timsah panik yarattı

ney Afrika-Botsvana sınırında yükselen suyun neden olduğu basıncı hafifletmek için bu hafta bir barajın kapaklarının açılmasıyla timsah çiftliğinde tutulan 7 bin kadar timsah firar etti.

25 Ocak 2013 14:59

Güney Afrika-Botsvana sınırını binlerce timsah bastı.
Beeld gazetesinin haberine göre, Güney Afrika-Botsvana sınırında yükselen suyun neden olduğu basıncı hafifletmek için bu hafta bir barajın kapaklarının açılmasıyla timsah çiftliğinde tutulan 7 bin kadar timsah firar etti.
Haberde, timsahlardan 2 bininin yakalandığı belirtildi.
Olay yerinde çekilen bir videoda da halkın küçük timsahları yakaladıkları ve Güney Afrika'nın kuzeyindeki Rakwena Timsah Çiftliği'ne geri götürdükleri görüldü.
Konuyla ilgili açıklama yapmayan Rakwena Timsah Çiftliği'nde 15 bin timsahın yaşadığı belirtiliyor.

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