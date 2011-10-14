-Güney Afrika'da 100 bin yıllık sanat atölyesi WASHINGTON (A.A) - 13.10.2011 - Güney Afrika'da araştırmacılar, bir mağarada 100 bin yıl öncesinden kalma ''sanat atölyesi'' buldu. Cape Town yakınlarındaki güney sahillerinde yer alan Blombos Mağarası'nda yapılan araştırmada, kırmızı aşı boyasının harmanlandığı ve saklandığı, tarihi 100 bin yıl öncesine uzanan bir alan keşfedildi. Uzmanların aynı bölgede, yontma taş aletlerinin en erken örneklerine ve aynı zamanda balıkçılık izlerine de rastladığı belirtildi. Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, mağarada aşı boyası kalıntıları, karıştırma çanakları, depolamak için kabuklar, boya ile karıştırılan kemik ve odun kömürü bulundu. Araştırmayı yürüten, Norveç'teki Bergen Üniversitesinden uzman Christopher Henshilwood, söz konusu bulguların insanın karmaşık zihinsel evriminde önemli bir aşamayı temsil ettiğini kaydetti. Uzmanlar, aşı boyasının resim, süsleme ve cildin korunması için kullanılmış olabileceğini belirtiyor.