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Dünya

Güney Afrika Zimbabve’ye özel temsilci gönderiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Kasım (DHA) – Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma Güney Afrika’nın güvenliği adına Zimbabwe’ye ve Angola’ya özel temsilci göndereceğini açıkladı

15 Kasım 2017 18:35

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Kasım (DHA) – Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma Güney Afrika’nın güvenliği adına Zimbabwe’ye ve Angola’ya özel temsilci göndereceğini açıkladı. 
Jacob Zuma yaptığı açıklamada Zimbabve’yi sükûnete çağırarak “Bu durumun kontrol altına alınmasını umuyoruz” dedi.
Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin, yardımcısı Emmerson Mnangagwa’ya görevden el çektirmesi üzerine, ordu yönetime el koyarken, Mugabe\'nin durumu netlik kazanmadı.  93 yaşındaki Robert Mugabe ülkenin İngiltere’den bağımsız olduğu 1980’den bu yana devlet liderliği koltuğunda. Ayrıca ABD ve İngiltere ülkedeki vatandaşlarına kalabalık yerlere gitmeme ve evlerden çıkmama tavsiyesi verdi.
First Lady’nin ülkeyi terkettiği iddia ediliyor
​Ülkenin iktidar partisi ZANU PF temsilcilerinden Nich Mangwana, Zimbabwe Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin karısının ülkeyi terkettiğine dair haberler aldığını söylerken, muhalefetten bir yetkili ise ülkenin “First Lady”sinin Namibya’ya kaçtığını ileri sürdü.

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