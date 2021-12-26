Güney Afrika'nın 'eşitlik savaşçısı' din adamı Desmond Tutu hayatını kaybetti

Güney Afrika'da ırk ayrımcılığı rejiminin (apartheid) son ermesinde önemli rol oynayan Nobel barış ödüllü başpiskopos Desmond Tutu 90 yaşında hayatını kaybetti.

Tutu Güney Afrika'nın en tanınmış isimlerinden biriydi.

Din adamı, Güney Afrika'da 1948'den 1990'ların başlarına kadar devam eden siyahlara karşı ayrımcılık rejiminin son bulması için en ön saflarda mücadele eden liderlerden biriydi.

Irkçı apartheid rejiminin son bulması için verdiği mücadeleden ötürü 1984'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphos başsağlığı mesajında "özgürleştirilmiş bir Güney Afrika'nın miras bırakılmasına" yardım eden Tutu'nun "simgesel bir ruhani lider, apartheid karşıtı bir aktivist ve insan hakları savunucusu" olduğunu belirtti.

Tutu'ya 1990'lar sonunda prostat kanseri teşhisi konmuş, son yıllarda tedavisiyle bağlantılı enfeksiyonlar nedeniyle birkaç kez hastaneye kaldırılmıştı.

Tutu Cape Town'da hayatını kaybetti.

1960'ta rahip olarak atanan Tutu, 1986'da Cape Town'un ilk siyah başpiskopozu olarak atanmıştı.

Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela 1994'te cumhurbaşkanı olduktan sonra Tutu'yu apartheid döneminde işlenen ırkçı suçları araştırmak üzere Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun başkanlığına atamıştı.

Tutu etnik çeşitliliği ifade etmek için kullanılan "gökkuşağı ulusu" teriminin de yaratıcısıydı ancak ayrımcılık rejiminin son bulması sonrası ülkenin 'hayallerindeki kadar bir olamamasına' üzüldüğünü ifade etmişti.

Tutu 2010 yılında emekliye ayrıldığını açıklamıştı.