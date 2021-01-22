Güney Afrika'nın AstraZeneca aşısı için Avrupa ülkelerinin 2.5 katı ücret ödeyeceği ortaya çıktı

Güney Afrika Sağlık Bakanı, ülkenin Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısını pek çok Avrupa ülkesinin yaklaşık 2.5 katı fiyatına almak zorunda kalacağını söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Afrika kıtasında Koronavirüs salgınından en çok etkilenen Güney Afrika, dünyanın en büyük aşı üretim merkezi olan Serum Enstitüsü'nden yaklaşık 1.5 milyon doz aşı sipariş etti.

AFP'ye konuşan bir sağlık yetkilisi AstraZeneca aşılarının Güney Afrika'ya maliyetinin dozu 5.25 dolara mâl olacağını söyledi.

Belçika'da hükûmetten sızan verilere göre ise Avrupa Birliği üyeleri AstraZeneca'nı aşı dozları için 2.16 dolar ödeyecek.

Güney Afrika Sağlık Bakanı, ülkenin pek çok Avrupa Birliği üyesinin yaklaşık 2.5 katına bir fiyat ödemesinin nedenini şöyle aktardı: "Bize yapılan açıklama, diğer ülkelerin aşı çalışmaları ve araştırmalarına ödenek ayırdıkları için dozları indirimli bir fiyata aldıkları oldu" dedi.

Dünya genelinde Koronavirüs aşılarının yüksek gelirli ülkelerde daha kolay erişilebilir olması endişe yaratıyor. Dünya Sağlık Örgütü, ülkeleri "aşı milliyetçiliğine" karşı uyarıyor.