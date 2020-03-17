Güney Afrika Merkez Bankası: Evlerinize gelip, "Paralarınıza Koronavirüs bulaşmış, geri verin" diyen kişilere itibar etmeyin

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Güney Afrika Merkez Bankası, vatandaşlarını evlerine gelip, "Banknotlarınıza ve madeni paralarınıza yeni tip Koronavirüs bulaşmış, lütfen geri gönderin" diyen kişilerin dolandırıcı olduğu konusunda uyardı.

AFP'nin aktardığına göre bahsi geçen dolandırıcılar yanlarında sahte kimlik taşıyor ve paralarını vermeyi kabul eden kişilere sahte çek verip, "Bununla virüssüz para alabilirsiniz" diyor.

Güney Afrika Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, kendilerinin banknotların geri gönderilmesi için bir talepte bulunmadığını da belirtti. Açıklamada, "Kovid-19'un banknotlar ve madeni paralar aracılığıyla bulaştığına dair bir kant bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan özel sağlık hizmeti sunan Güney Afrikalı Netcare şirketi, bazı kişilerin evden eve gidip doktor olduklarını iddia ettiklerini, içeri girince de hırsızlık yaptıklarını ifade etti.

Mısır'dan sonra en çok vakaya sahip ikinci Afrika ülkesi olan Güney Afrika'da şu ana kadar 62 kişide yeni tip Koronavirüs tespit edildi.