Güney Afrika medyası Devlet Başkanı'nın malikane yasağına nasıl karşı çıktı?

Güney Afrika medyası, Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın lüks malikanesinin fotoğraflarının yayın yasağına rağmen manşetlere taşıdı. “Hadi bizi tutuklayın” manşetini atan The Times gazetesi, “Bizim paramızla yapıldı ama görmemize izin vermiyorlar” ifadelerini kullandı. The Star gazetesi ise fotoğrafın üzerine kırmızı çarpı çizerek “Bakmayın! Bakanların görmenizi istemediği şey” diye yazdı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Güney Afrika medyası, Devlet Başkanı Jacob Zuma’nın halktan alınan vergilerle yaptırdığı 40 milyon 300 bin TL değerindeki lüks malikanesinin fotoğraflarını yayın yasağına rağmen manşetlerine taşıyarak hükümete meydan okudu.

Devlet Güvenliği Bakanı Siyabonga Cwele, perşembe günü yaptığı açıklamada fotoğrafları yayımlamanın güvenlik yasalarını ihlal edeceğini söyleyerek medyayı uyarmıştı. Cwele, “Medya da dahil olmak üzere kimsenin (evin) fotoğrafını çekme ve fotoğrafları kamuya gösterme izni yoktur. Beyaz Saray’ın güvenlik unsurlarını gösteren fotoğraflarını görmedik. Demokrasilerde bu yapılmaz” açıklamasında bulundu.

Uyarıyı görmezden gelen gazeteler, helikopter pisti, yüzme havuzu, futbol sahası, hatta pastane barındıran dev malikanenin fotoğraflarını birinci sayfalarında yayımladı. “Hadi bizi tutuklayın” manşetini atan The Times gazetesi, “Bizim paramızla yapıldı ama görmemize izin vermiyorlar” ifadelerini kullandı.

The Star gazetesi ise fotoğrafın üzerine kırmızı çarpı çizerek “Bakmayın! Bakanların görmenizi istemediği şey” diye yazdı. Editörler sendikası ise Bakan’ın emri karşısında “Şoke olduklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını” belirtti. Hükümetin, 10 milyon kişinin sosyal yardımla geçindiği ve barakalarda yaşadığı ülkede, Zuma’nın evinin yenilenmesine vergilerden alınan parayla 40 milyon dolar harcaması tepki çekmişti. Zuma’nın evinde yapılan “onarım çalışmaları” sonucunda arsa üzerindeki bina sayısı 20’ye çıktı.