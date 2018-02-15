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Dünya
Deutsche Welle

Güney Afrika lideri Zuma istifa etti

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma partisi ANC'nin baskısına dayanamayarak istifa etti. Zuma yolsuzlukla suçlanıyordu. İstifa sonrası ANC Genel Başkanı Cyril Ramaphosa'ya da başkanlık yolu açıldı.

15 Şubat 2018 12:32

Jacob Zuma'nın devlet başkanlığı görevinden istifa etmesi Güney Afrika'da memnuniyetle karşılandı. Muhalefetteki Demokratik İttifak partisi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zuma döneminde yolsuzluk, fakirlik ve işsizliğin arttığını" duyurdu. Zuma'nın üyesi olduğu Afrika Ulusal Kongresi (ANC) yazılı açıklamasında, "Zuma'nın partisinden gelen istifa taleplerine uymasının ferahlatıcı bir haber olduğu" belirtildi.

Jacob Zuma sekiz güvensizlik oylaması ve sayısız skandala adı karıştıktan sonra istifa etti. Tecavüzden yargılandığı davada aklandı. Özel konutunun tadilatına harcanan parayı devlete ödettiği için hüküm giydi. Sayısız yolsuzluk suçlamasıyla karşılaştı. 1990'ların sonlarındaki silah ticaretiyle ilgili olarak para aklama, vergi kaçırma ve dolandırıcılık dâhil olmak üzere 780 ayrı suçlamaya muhatap oldu. Hakkındaki suçlamalar özel bir komisyon tarafından araştırılıyor.

Eleştirilerin odağındaki isim

Zuma 2009 devlet başkanı olmasından iktidardaki kendi partisi Afrika Ulusal Kongresi de memnun değildi. Nelson Mandela Vakfı Zuma döneminde Güney Afrika'nın talan edildiğini duyurdu. Zuma'nın karşı çıkmasına rağmen Aralık ayında ANC genel başkanlığına seçilen Cyril Ramaphosa "yolsuzlukla radikal şekilde mücadele edeceklerini" açıkladı.

Jacob Zuma beceriksizlikle de suçlandı. Cape Town'un susuz kalmasından o sorumlu tutuldu. Sonunda ANC yönetimi istifasını talep etti ve aksi takdirde güvensizlik oylamasına başvuracaklarını duyurdu. Jacob Zuma'nın azledilmektense, kendi iradesiyle görevden ayrılmayı tercih etti.

Güney Afrika'da devlet başkanlığına seçildiği takdirde ANC Genel başkanı Cyril Ramaphosa'nın bu makama onurunun iade edilebilmesi için çok çalışması gerekeceği yorumları yapılıyor.

DW, epd/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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