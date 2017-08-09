Güney Afrika lideri Zuma görevinde kalıyor

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma hakkında parlamentoda düzenlenen güvensizlik oylaması 400 oydan gerekli 201 oya ulaşamayarak başarısız oldu. Meclis Sözcüsü Baleka Mbete, Zuma'nın devlet başkanlığının düşürülmesi yönünde kullanılan oyların 177'de kaldığını, buna karşılık 198 milletvekilinin Zuma lehine oy kullandığını duyurdu.

Muhalefetin başarıya ulaşmak için Zuma'nın lideri olduğu Afrika Ulusal Kongresi (ANC) partisi milletvekillerinin en az 50'sinin desteğini alması gerekiyordu. Oylamanın sonuçlarının açıklanmasının ardından ANC üyeleri kutlama gösterileri yaptı.

Destekçilerine teşekkür eden Zuma "medya aracılığıyla ANC'ye karşı kalkışılan propaganda halk tarafından destek görmüyor. 2019'da daha büyük destekle kazandığımız zaman bunu bir kez daha görecekler" şeklinde konuştu. Zuma için yapılan güvensizlik oylaması başarılı olsaydı Devlet Başkanı'nın istifa etmesi gerekecekti.

Yolsuzluk iddiaları ve ekonomik sorunlar

Güney Afrika son birkaç yıldır ekonomik sorunlarla baş etmeye çalışıyor. 2009 yılında işbaşına geçen Zuma ayrıca bir dizi yolsuzluk iddiasıyla suçlanıyor.

Bugüne kadar hakkında altı kere gensoru verilen Zuma, tüm oylamalardan başarıyla ayrılmıştı. Geçmiştekilerin aksine, bugünkü oylama gizli olarak gerçekleştirilmiş olmasına rağmen Zuma bir kez daha galip çıktı.

Ancak Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan analistlere göre ANC'den en az 30 milletvekilinin Zuma aleyhine oy vermiş olması, partinin geleceği için iyiye işaret değil.

Oylamadan sonra gazetecilere konuşan muhalefetteki Demokratik İttifak lideri Mmusi Maimane, Zuma'ya karşı oy veren "cesur" ANC milletvekillerini tebrik etti.

Maimane sözlerine "Jacob Zuma, ANC'nin dönüştüğü şeyin resmidir; yolsuzluk ve adam kayırmacılığın zehirli bir karışımı" şeklinde devam etti.

Mandela'nın partisi düşüşte

Güney Afrika'daki beyaz azınlığın ülkede ağırlıklı olarak siyahlardan oluşan çoğunluğa karşı oluşturduğu ırkçı Apartheid rejiminin Nelson Mandela önderliğinde 1994'te sonlanmasından bu yana, ANC'ye verilen destek yüzde 55'le en düşük seviyeye gerilemiş durumda.

Geçtiğimiz aylarda Zuma tarafından görevden alınan Maliye Bakanı Pravin Gordhan gibi milletvekilleri Apartheid karşıtı mücadele vermiş kişilerin ve meslek örgütlerinin çağrılarına katılarak ANC içinden Zuma'nın istifa etmesi gerektiği çağrılarını yineliyor.

Gordhan'ın işine son verilmesi sonrası, Güney Afrika'nın uluslararası kredi kuruluşlarınca belirlenen kredi derecesi düşürülmüştü. Ülkenin para birimi rand ise sürekli değer kaybediyor.

75 yaşındaki Zuma'nın Aralık ayında ANC liderliğinden ayrılması ve 2019 genel seçimlerinde de bir daha yarışmaması bekleniyor.

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AP/AFP/ÇÖ/HS