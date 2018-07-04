Güney Afrika KFC, Neymar'ın sakatlanma hareketiyle dalga geçti

2 Temmuz’da oynanan 2018 Dünya Kupası Meksika - Brezilya maçında Neymar’ın bileğine basılmasıyla yaşadığı sakatlık ve sonrasında gösterdiği tepki çok konuşulmuştu.

Maçının son bölümlerinde Neymar, Miguel Layun’un topu almak için yanına geldiği esnada, Meksikalı oyuncunun ayağına basması nedeniyle acı içinde bağırdı. Sosyal medyada birçok futbolsever, Sambacı yıldızın rakibinin kırmızı kart görmesini sağlamak için böyle bir harekette bulunduğunu iddia etti.

Bileğine basılıktan sonra Neymar çimde bağırarak birkaç kez yuvarlandı. Alışılandan fazla ve değişik tepki gösteren Neymar’ın bu hareketi hem eleştirildi hem de sosyal medyada komik taklitlere sebep oldu. Sosyal medyadan gelen tepkilerin yanı sıra Güney Afrika KFC de bu furyaya katıldı ve Neymar’ın hareketiyle dalga geçen bir reklam yayınladı.

Reklam filminde sahada sakatlanan bir futbolcunun Neymar gibi yuvarlanarak KFC restoranına kadar gittiğini görüyoruz. Futbolcunun arkasından sürekli bir kamera koşuyor ve kamera onu yakaladığında futbolcu KFC’ye gelmiş oluyor. Ardından kasadaki kadına elindeki KFC torbasını gösteriyor ve “Make a meal of it” sloganı beliriyor.