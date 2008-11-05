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Yaşam

Güney Afrika elçisi gözlerini alamadı

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Tebogo Seokolo, gelecek ay ülkesinde yapılacak “Miss World” Dünya Güzellik Yarışması öncesi 2008 Miss Turkey Leyla Lydia Tu

05 Kasım 2008 02:00

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Tebogo Seokolo, gelecek ay ülkesinde yapılacak “Miss World” Dünya Güzellik Yarışması öncesi 2008 Miss Turkey Leyla Lydia Tuğutlu’yu ağırladı.

Seokolo’nun uzun süre Tuğutlu’dan gözlerini alamaması ise dikkati çekti. Tuğutlu’yu büyükelçilikte kabul eden Seokolo, 13 Aralık’ta Johannesburg’da yapılacak yarışmada kendisine başarılar diledi ve Güney Afrika hakkında bilgi verdi. Tuğutlu da Güney Afrika’ya ilk kez gideceğini belirterek, “Umarım güzel bir dereceyle ülkeme dönerim” karşılığını verdi. Seokolo, Tuğutlu’ya ülkesini tanıtan iki kitap ve bir şişe Güney Afrika şarabı hediye etti.

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