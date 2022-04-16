Güney Afrika'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 395'e yükseldi

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Güney Afrika'nın Durban kentinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 395'e yükseldiği açıklandı.

Durban kentinin tarihindeki en büyük fırtına ve onu takip eden selin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen hala onlarca kişinin kayıp olduğu belirtildi. Güney Afrika polisi, ordusu ve gönüllüler arama bölgesini genişleterek çalışmalarını hafta sonunda da sürdürmeye devam ediyor.

Acil Durum Bakanlığı'nın bölge müdürü Sipho Hlomuka, yaklaşık 41 bin kişiyi etkileyen selde şu ana kadar 395 kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini bildirdi. Kayıp sayısının çok yüksek olması sebebiyle ölü sayısının artabileceği konuşuluyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, "Tam Covid felaketini geride bırakabileceğimizi düşünürken ülkemizin üzerine bir doğal felaket çöktü. Bu felaket büyük yıkıma sebep oldu" dedi.

KwaZulu-Natal bölgesinde şu anda toplam 55 kişinin kayıp olduğu bildirildi.