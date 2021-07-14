Güney Afrika’daki protestolarda can kaybı 72’ye yükseldi

Güney Afrika’da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma’nın tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72’ye yükseldi.

Güney Afrika’da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma’nın 15 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından başlayan protestolarda bilanço artıyor. Kwazu Natal eyaletinden Johannesburg'un da yer aldığı Gauteng eyaletine kadar yayılan protestolar 5’inci gününde devam ediyor.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 5 gündür devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 72’ye yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, "Protestoların başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 72'ye yükseldi" denildi.