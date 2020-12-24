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Koronavirüs

Güney Afrika'daki bilim insanları: Buradaki Koronavirüs mutasyonu daha hızlı yayılıyor; gençleri etkiliyor

24 Aralık 2020 07:42

Güney Afrikalı bilim insanları, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ülkede tespit edilen ve daha sonra Britanya'da da iki tane tespit edilen mutasyonunun daha da hızlı yayıldığı, genç insanları daha sert etkilediğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Güney Afrika'dak bilim insanları 501Y.V2. adı verilen Koronavirüs mutasyonunu daha iyi anlamak için çalışmalar yürütüyor. Şu ana kadar yapılan araştırmalarda virüsün hastalığın daha ağır geçirilmesine neden olduğuna dair henüz kanıt bulunmazken bilim insanları virüsün daha hızlı hareket ettiğini, gençleri daha çok etkileyebileceğini ve aşılara biraz daha dirençli olabileceğini söyledi. 

Bilim insanları Britanya ile Güney Afrika'daki mutasyon türlerini karşılaştırdı. Güney Afrika'daki araştırmayı yürütenlerden Dr. Richard Lessel "Britanya ile birlikte verileri topladığımızda Güney Afrika'daki virüsün insandan insana bulaşta daha efektif olduğunu görüyoruz. Durdurmak için daha çok çaba sarfetmeliyiz" dedi. 

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