Güney Afrika'da salgının başından beri en yüksek Covid-19 günlük vaka sayısı kaydedildi

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) "delta" varyantına rastlanan Güney Afrika'da bugün salgının başlangıcından bu yana tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Salgın nedeniyle son 24 saatte 173 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 61 bin 507'ye ulaştı.

Öte yandan Afrika'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti, gelecek haftadan itibaren emniyet görevlilerini Covid-19 aşı programına dahil edecek.

Polis Bakanlığı Sözcüsü Lirandzu Themba tarafından yapılan açıklamada, 8 Temmuz itibarıyla ülke genelindeki 108 aşı merkezinde 180 bin emniyet görevlisine yönelik Covid-19 aşılama çalışmalarının başlatılacağı bildirildi.

670 emniyet görevlisi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Themba, salgının başından beri ülkede en az 35 bin emniyet görevlisinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını ve en az 670 emniyet görevlisinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 26 bin 485 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı, toplam Covid-19 vaka sayısı 2 milyon 46 bin 311'e yükseldi. Salgın nedeniyle son 24 saatte 173 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 61 bin 507'ye ulaştı.

Güney Afrika hükümeti, artan vakalardan dolayı 24 Haziran'da Covid-19 tedbir seviyesini yükseltmişti.