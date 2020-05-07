Güney Afrika'da milletvekillerinin Zoom görüşmesine hacker sızdı; toplantıya pornografik görüntü yansıtıldı

Güney Afrika'da milletvekillerinin video konferans toplantısına hacker'lar sızdı. Görüşmeye giren hacker'lar görüşmeye pornografik görüntüler yerleştirdi.
Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Meclis'in kapalı olmasıyla görüşmeleri Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşen Güney Afrikalı milletvekillerinin toplantısına hacker saldırısı düzenlendi. Görüşmeye sızmayı başaran hacker'lar Ulusal Meclis Sözcüsü Thandi Modise'ye hakaret etti ve video konferansa pornografik görüntüler yansıttı.
Zoom uygulaması hacker tehlikesi ve güvenlik açığı endişesi nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.