Güney Afrika'da kafeste aslan yetiştirmenin yasaklanması gündemde

Güney Afrika'da, kafeslerde aslan yetiştiriciliğinin yasaklanması ve aslanların doğaya salıverilmesi gündeme geldi.

AFP'nin aktardığı habere göre, vahşi hayvanların kafeslerde yetiştirilmesinin tartılışıldığı Güney Afrika'da, aslanların kafeste tutulması yerine doğaya bırakılması gündeme geldi. Çevre Bakanı Barbara Creecy, konuya ilişkin gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Aslanları kafeste tutarak evcilleştirmeyi durdurmalıyız" dedi.

Yasaklama kararının, hükûmet ile aslan yetiştiriciliği endüstrisini karşı karşıya getireceği tahmin ediliyor. Çevre Bakanı Creecy "İkonik türlerin düzenlenmiş yasal bir şekilde avlanmalarına izin verilmeye devam edecek" dedi.

Afrika'da kafeslerde yetiştirilen hayvanların durumu uzun bir süredir tartışılıyordu. Çok sayıda hayvan elektrikli teller ardında yaşamak zorunda kalıyor.