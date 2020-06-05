Güney Afrika'da günlük Koronavirüs vaka artışınde en yüksek seviye görüldü

Güney Afrika, günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka artışında en yüksek seviyeyi gördü. 24 saat içinde 3 bin 267 yeni vaka kaydedildi. Bu, pandemi başladığından bu yana Güney Afrika'da görülen en yüksek günlük vaka sayıs oldu.

Sahra Altı Afrika'nın Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkesi olan Güney Afrika, kıtadaki vakaların yaklaşık dörtte birinin merkezi oldu. Ülkede toplam 40 bin 792 vaka ve 848 ölüm kaydedildi.

Güney Afrika'da Covid-19 kaynaklı sıkı önlemler 27 Mart'ta başladı. Bu hafta hafifletilenn kısıtlamaların ardından işletmelin bir çoğu açıldı. Alkol yasağı kaldırılırken tütün ürünü satış yasağı sürüyor.