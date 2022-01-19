Güney Afrika'da aslan ve pumalara bakıcılarından Covid geçti

Yapılan bir araştırma, Güney Afrika’da çok sayıda aslan ve pumaya bakıcılarından Covid-19 geçtiğini gösterdi.

Pretoria Üniversitesi’nden bilim insanları, Koronavirüs’ün yeni varyantlarının hayvanlarda da kendini gösterdiği, tekrar insanlara geçtiği konusunda uyardı.

Güney Afrika’daki hayvanat bahçesinde aslan ve pumalar hastalanmış, insanlarda olduğu gibi kuru öksürük, nefes alma zorluğu, burun akıntısı gibi sorunları olmuştu.

Bilim insanları bu nedenle hayvanat bahçelerinde çalışanların da sürekli maske takmaya devam etmesini önerdi.